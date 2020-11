Verwaltungsgebäude in der Stadt Jabrayil und der Siedlung Hadrut mit Strom versorgt

Baku, 19. November, AZERTAC

Per Dekret von Präsident Ilham Aliyev ergreift die Offene Aktiengesellschaft "Azərişıq" im Rahmen des Projekts "Aserischig in Karabach" dringende Maßnahmen, um die Verwaltungsgebäude von besonderer staatlicher Bedeutung in den befreiten Gebieten mit Strom zu versorgen.

AZERTAC zufolge werden derzeit in den befreiten Gebieten unter der Leitung des aserbaidschanischen Staatsoberhauptes sehr große Arbeiten durchgeführt.

In der Stadt Jabrayil (deutsch: Dschäbrajil) und der Siedlung Hadrut wurden bereits neue Stromleitungen gebaut. Damit wurden wichtige Verwaltungsgebäude von besonderer staatlicher Bedeutung bereits mit Strom versorgt.