Videobotschaft von Präsident Ilham Aliyev anlässlich des Weltgesundheitstages VIDEO

Am Dienstag, dem 6. April wurde auf Initiative von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus im Hauptquartier der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf, Schweiz, eine Videobotschaft des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, präsentiert. Hier sei hinzugefügt, dass bei der Veranstaltung die Videobotschaft der Staats- und Regierungschefs von 4 Ländern ausgestrahlt wurde.

AZERTAC präsentiert die Videobotschaft von Präsident Ilham Aliyev.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte:

- Jetzt erteile ich Seiner Exzellenz, dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, das Wort, um über seine Erfahrungen mit der Pandemie zu sprechen und darüber, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die akute Phase der Pandemie so bald wie möglich zu beenden.

Videobotschaft von Präsident Ilham Aliyev

Seit 1950 wird der Weltgesundheitstag (7. April) in Aserbaidschan begangen. Aber im Jahr 2021 hat die Bedeutung der Gesundheit noch mehr an Bedeutung gewonnen. Ein modernes, nachhaltiges und qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem hat für jedes Land Priorität.

In Aserbaidschan werden derzeit erhebliche Änderungen im Gesundheitswesen vorgenommen. Mit der Einführung der obligatorischen Krankenversicherung stärkt Aserbaidschan die medizinische Grundversorgung, erneuert medizinische Notfalldienste und erleichtert die Digitalisierung durch den Start einer E-Health-Plattform und nationaler Gesundheitskonten im Land.

In der Zwischenzeit hat das zweite Jahr der COVID-19-Pandemie für die Gesundheitssysteme alle Länder außerordentliche Belastungen zur Folge.

Aserbaidschan war eines der ersten Länder, die ihre ganze Kraft für den Kampf gegen die COVID-19-Pandemie eingesetzt haben.

Auf unsere Initiative wurden der Gipfel des Türkischen Rates im April 2020, das Gipfeltreffen der Bewegung der Blockfreien Staaten im Mai 2020 und die Sondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs im Dezember 2020 abgehalten.

Aserbaidschan ist all seinen internationalen Verpflichtungen nachgekommen und hat freiwillige Beiträge in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an die Weltgesundheitsorganisation geleistet.

Wir haben außerdem mehr als 30 Ländern bei ihrem Kampf gegen das Coronavirus direkte humanitäre und finanzielle Hilfe geleistet.

Der diesjährige Weltgesundheitstag widmet sich dem “Aufbau einer gerechteren und gesünderen Welt“. Die Frage einer gerechten Verteilung von Impfstoffen ist in diesem Sinne von größter Bedeutung.

Wir alle sind jedoch zutiefst besorgt über eine ungerechte Verteilung von Impfstoffen zwischen Entwicklungs- und Industrieländern. Einige Länder haben mehr Dosen als nötig bestellt, während andere mit ernsthaften Problemen konfrontiert seien.

Aserbaidschan ist für eine gerechte Verteilung von Impfstoffen und legte im UN-Menschenrechtsrat einen Resolutionsentwurf “Gewährleistung eines gerechten, erschwinglichen, rechtzeitigen und universellen Zugangs aller Länder zu Impfstoffen im Kampf gegen die Corona-Pandemie“ vor. Die Resolution wurde am 23. März dieses Jahres einvernehmlich angenommen.

Aserbaidschan ist auch eines von den ersten Ländern, die sich der COVAX-Initiative angeschlossen und diese Initiative unterstützt haben. Wir und die gesamte internationale Gemeinschaft erwarten, dass diese Initiative zu einem Modell für Zusammenarbeit und Solidarität als Reaktion auf eine Pandemie wird.

Nur gemeinsam werden wir die Pandemie überwinden und zum normalen Leben zurückkehren.

Glücklicher Weltgesundheitstag!

Tedros Adhanom Ghebreyesus:

- Danke, Präsident Aliyev. Ich begrüße Ihre Führungsrolle im UN-Menschenrechtsrat bei der Gewährleistung eines gerechten, erschwinglichen, rechtzeitigen und universellen Zugangs zu Impfstoffen und stimme Ihrer Meinung zu, dass wir mehr tun sollten, um eine gerechte Verteilung von Impfstoffe zu gewährleisten.