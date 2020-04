Vietnamesisch-Aserbaidschanischer Freundschaftsverein stellt Aserbaidschan 10.000 Masken zur Verfügung

Peking, 29. April, AZERTAC

Der Vietnamesisch-Aserbaidschanische Freundschaftsverein, der in sich die vietnamesischen Absolventen aserbaidschanischer Universitäten vereint, hat Aserbaidschan auf Kosten von Vereinsmitgliedern 10.000 medizinische Masken gespendet.

Die Masken wurden an die aserbaidschanische Botschaft in Vietnam übergeben, wie das AZERTAC Büro in Peking berichtete.