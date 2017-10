Vietnams Präsident: In den letzten 25 Jahren hat sich traditionelle vietnamesisch-aserbaidschanische Freundschaft erheblich gestärkt

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam Trần Đại Quang sandte seinem aserbaidschanischen Amtskollegen ein Glückwunschschreiben anlässlich des 25. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Vietnam und Aserbaidschan.

Präsident Trần Đại Quang sagte, dass das Jahr 2017 ein bedeutendes Jahr für Vietnam und Aserbaidschan sei. "Wir sind stolz darauf, dass die traditionelle Freundschaft unserer Länder in den verflossenen letzten 25 Jahren trotz einer Reihe von Ereignissen und Instabilität in der Geschichte erhalten, verbessert und wesentlich gestärkt wurde. Unsere Länder haben durch gemeinsame Anstrengungen eine freundschaftliche und fruchtbare Zusammenarbeit aufgebaut und entwickelt. Diese Beziehungen haben zur Entwicklung der beiden Länder positiv beigetragen und sind eine starke Grundlage für unsere Zusammenarbeit im Kontext von Veränderungen in der Welt ", unterstrich das vietnamesische Staatsoberhaupt.

Vietnams Präsident zeigte sich in seinem Brief zuversichtlich, dass die traditionelle Freundschaft im Interesse des Fortschritts unserer Länder und Völker zur Festigung des Friedens in der Region und der Welt weiter beitragen wird.

Präsident Trần Đại Quang wünschte Präsident Ilham Aliyev und dem aserbaidschanischen Volk noch besseres und erfolgreiches Leben und neue Errungenschaften. Er brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, dass die vietnamesisch-aserbaidschanische Freundschaft und Zusammenarbeit ständig gestärkt und ausgebaut werden.

Präsident Trần Đại Quang wünschte seinem aserbaidschanischen Amtskollegen gute Gesundheit, Glück und Erfolg bei der Ausübung seines verantwortungsvollen Amtes.