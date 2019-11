Viktoras Pranckietis: Aserbaidschan ist strategisch wichtiges Land für Litauen

Baku, 7. November, AZERTAC

Der Vorsitzende des Sejms der Republik Litauen, Viktoras Pranckietis, hat im Rahmen seines Besuchs in Aserbaidschan die Allee der Märtyrer in Baku besucht, wo er das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit und territoriale Integrität ihres Landes hingegeben haben. Viktoras Pranckietis legte hier am Denkmal "Ewiges Feuer" einen Kranz nieder.

Dann hat der litauische Gast vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte ihn über die Geschichte der Allee der Märtyrer sowie über die Bau-Sanierungsarbeiten, die in der Hauptstadt Baku durchgeführt werden.

Viktoras Prantskietis gab hier ein Interview für die Presse. Er sagte, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern, insbesondere zwischen den Parlamenten auf einem guten Niveau seien. Aserbaidschan ist ein strategisch wichtiges für Litauen und wirtschaftlich entwickeltes Land. In dieser Hinsicht ist es sehr wichtig, den Handelsumsatz zu steigern, so Viktoras Pranckietis.