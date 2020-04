Virtuelles Treffen mit Schriftsteller Chingiz Abdullayev

Washington, 12. April, AZERTAC

Der nächste Gast des Projekts "Konversation am Samstag" des US-amerikanisch-Aserbaidschanischen Handels- und Kulturzentrums (USACC) war Schriftsteller Ch. Abdullayev, der mit seinen zahlreichen Kriminalromanen nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch weit über die Grenzen seiner Heimat berühmt und sehr populär ist.

Wie das US-Büro von AZERTAC berichtete, nahmen am virtuellen Treffen mehr als dreißig Landsleute teil, die in verschiedenen Bundesstaaten der USA sowie in Kanada leben. Das Treffen wurde von Natig Bakhishov, Exekutivdirektor der USA-Aserbaidschan Handelskammer moderiert.

Beim Gespräch von Mitgliedern der aserbaidschanischen Gemeinde in den USA mit dem Schriftsteller ging es um sein Schaffen sowie um die aserbaidschanische Literatur, Aufklärung, Bildung, die Rolle der Frau in der Gesellschaft und andere Themen. Ch. Abdullayev beantwortete Fragen von Gesprächspartnern.

Das USACC wurde im Jahr 2000 von der US-aserbaidschanischen Handelskammer in Washington gegründet, um die Beziehungen zwischen den beiden Völkern zu fördern und die aserbaidschanische Gemeinde betreffende Projekte durchzuführen.