Visavergabe zwischen den USA und der Türkei wieder normalisiert

Baku, 28. Dezember, AZERTAC

Die Visavergabe zwischen den USA und der Türkei soll sich wieder normalisieren. Die US-Botschaft in Ankara teilte via Twitter mit, dass die Vertretungen in der Türkei wieder Visa an türkische Staatsbürger vergeben werden. Kurz danach kündigte die türkische Botschaft in Washington den gleichen Schritt an.

Damit endet ein fast drei Monate andauernder diplomatischer Zwist zwischen den beiden Ländern.

Nach Angaben der türkischen Botschaft in Washington, hat die Türkei im Zusammenhang mit der Beendung des Visastreits den USA keine Garantie gegeben.

Ankara habe Washington keine Garantien über anhaltende Gerichtsprozesse gegeben. Die türkische Botschaft wolle die Öffentlichkeit darüber aufklären, dass die türkische Regierung den USA keine Garantien gegeben hat.

Außerdem seien im Rahmen des Gegenseitigkeitsprinzips die Visa-Einschränkungen für US-Bürger aufgehoben worden.

Die US-Botschaft in Ankara hatte in ihrer Erklärung behauptet, dass die Türkei ihren Garantien treu geblieben sei, und deshalb die Visavergabe wieder begonnen habe.

Die Visa-Krise zwischen der Türkei und den USA war am 8. Oktober ausgebrochen.