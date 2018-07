Vize-Bürgermeister von Cannes: Aserbaidschanische Kulturtage machen Beziehungen noch stärker

Cannes, 16. Juli, AZERTAC

Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Stadt Cannes haben eine reiche Geschichte. Die aserbaidschanischen Kulturtage haben diese Beziehungen noch stärker gemacht. Dieses denkwürdiges Ereignis fiel mit dem Nationalfeiertag Frankreichs zusammen. Das spiegelt die Bedeutung unserer Beziehungen zu Aserbaidschan wider.

Dies sagte in einem Interview mit AZERTAC Vize- Bürgermeister von Cannes, Frank Chikli.

In diesem Jahr wurde in Cannes auch die Ausstellung von zwei aserbaidschanischen Künstlern organisiert. Diese Ausstellung spiegelt Ansichten von zwei Menschen, der Liebe wider. Ich betrachte als Symbol für Tandem "Aserbaidschan-Cannes" an, betonte F. Chikli.

Der stellvertretende Bürgermeister von Cannes sprach zugleich hohen Stand der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Frankreich an und sagte, dass viele französische Unternehmen in Aserbaidschan tätig sind. Der Hauptsitz von Thales SA, mit der Aserbaidschan zusammenarbeitet, befindet sich in Cannes. Wir diskutierten mit der Botschaft Aserbaidschans in Frankreich über die Fragen der weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit, so Frank Chikli.