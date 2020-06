Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Beitrag über nationalen Rettungstag auf ihrer Instagram-Seite

Baku, 15. Juni, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva postete einen Beitrag über den 15. Juni-den nationalen Rettungstag auf ihrer offiziellen Instagram-Seite, wie AZERTAC berichtete.

"Liebe Landsleute! Ich gratuliere Ihnen zum nationalen Rettungstag und übermittle euch allen meine besten Wünsche. Mögen in unserem Mutterland immer Frieden und Ruhe herrschen! Mögen die Unabhängigkeit Aserbaidschans und die Freiheit unseres Volkes ewig sein! Ich wünsche euch allen Gesundheit und Glück!"

Am 15. Juni 1993 kam der Nationalleader Heydar Aliyev auf Forderung des Volkes in die politische Macht zurück und wurde am 3. Oktober desselben Jahres zum Präsidenten des Landes gewählt. Es gelang dem großen Leader, eine tiefe politische und wirtschaftliche Krise im Land zu überwinden, das Land aus dem Chaos und der Anarchie zu retten.