Vizepräsidentin von Bulgarien trifft sich mit Mitgliedern des Rates des Weltkongresses der Nachrichtenagenturen

AZERTAC wird BTA notwendige Unterstützung für erfolgreiche Ausrichtung des VI. Weltkongresses der Nachrichtenagenturen in Sofia gewähren

Sofia, 31. Oktober, AZERTAC

Die Vizepräsidentin von Bulgarien Iliana Iotova hat sich mit Mitgliedern des Rates des Weltkongresses der Nachrichtenagenturen getroffen, wie ein AZERTAC-Korrespondent berichtet.

Beim Treffen standen Themen wie Vorbereitung auf den bevorstehenden 6. Weltkongress der Nachrichtenagenturen in Sofia im Jahr 2019, Rolle der modernen Medien in der Gesellschaft und Kampf gegen falsche Nachrichten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. “Ich möchte sehr, dass die modernen Medien fortgeschritten, unparteiisch und objektiv sind. Heute gibt es einen großen Bedarf an objektiven Informationen. Falsche Nachrichten könnten die gesamte Gesellschaft, die Wirtschaft und das soziale Leben negativ beeinflussen“ sagte Iotova.

Sie wies darauf hin, dass der Weltkongress der Nachrichtenagenturen eines der wichtigsten Ereignisse im Bereich der Medien ist, und im Mittelpunkt der bulgarischen Regierung steht.

Generaldirektor der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA, Generalsekretär des Weltkongresses der Nachrichtenagenturen, Maxim Minchev informierte über den VI. Kongress, der im Jahr 2019 in Sofia stattfinden wird. Er teilte mit, dass an dieser großen Medienveranstaltung die Nachrichtenagenturen aus der ganzen Welt teilnehmen werden.

AZERTAC-Generaldirektor, Präsident des Weltkongresses der Nachrichtenagenturen, Aslan Aslanov sagte, dass der V. Kongress von der Heydar Aliyev Stiftung und AZERTAC im November des letzten Jahres in Baku abgehalten worden war. Er betonte, dass die Nachrichtenagentur AZERTAC notwendige Unterstützung für eine erfolgreiche Ausrichtung des VI. Weltkongresses der Nachrichtenagenturen in Sofia gewähren wird.

Gleichzeitig stellte der Generaldirektor fest, dass die aserbaidschanisch-bulgarische Zusammenarbeit sich nach und nach erweitert. Er erinnerte an den Besuch von Bulgariens Präsident Rumen Radew in Baku und wies darauf hin, dass diese Visite, die Erklärungen der Staatschefs der beiden Länder von der Entwicklung der bilateralen Beziehungen zeugt.

Die Seiten tauschten sich ebenfalls über die Sicherheit von Journalisten, Urheberrechte, soziale Medien aus.

Hier sei erwähnt, dass am 30. Oktober in Sofia die ordentliche Sitzung des Rates des Weltkongresses der Nachrichtenagenturen stattfand. In der Sitzung diskutierte man Fragen der Vorbereitung auf den VI. Kongress. Derzeit ist AZERTAC Vorsitzender des Weltkongresses der Nachrichtenagenturen. Im Jahre 2019 wird der Vorsitz von AZERTAC an die bulgarische Nachrichtenagentur BTA übergeben werden.