Vokalist aus Aserbaidschan wird bei internationalem Wettbewerb auftreten

Baku, 11. Januar, AZERTAC

Vom 12. bis 22. Januar findet in Moskau der Chibla Lewarsowna Internationale Wettbewerb für Vokalisten und Konzertmeister statt.

AZERTAC zufolge werden 42 Vokalisten und 16 Konzertmeister am Wettbewerb teilnehmen.

Unter den 42 ausgewählten Vokalisten ist auch unser Landsmann Hamid Abdulov, der derzeit eingeladener Solist des Mariinsky-Theaters in Sankt Petersburg ist. Der 28-jährige Sänger ist Absolvent der Musikschule namens Bülbül in Baku, des Konservatoriums in St. Petersburg und der Internationalen Musikakademie Elena Obraztsova.