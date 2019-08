Volleyball-EM 2019: Aserbaidschanische Frauen-Nationalmannschaft trifft heute auf Estland

Baku, 28. August, AZERTAC

Die aserbaidschanische Volleyballnationalmannschaft der Frauen wird heute bei der Volleyball-Europameisterschaft, die von Ungarn, Polen, der Slowakei und Türkei gemeinsam ausgerichtet wird, ihr nächstes Spiel austragen.

AZERTAC zufolge wird die aserbaidschanische Mannschaft gegen Estland spielen und am Donnerstag ihr letztes Spiel gegen Rumänien bestreiten

Die aserbaidschanischen Volleyballerinnen, die in der Gruppe C kämpfen, siegte zum Auftakt gegen Kroatien mit 3:2 und unterlag den Niederlanden mit 0:3. Am Montag feierte sie in der dritten Runde der EM ihren zweiten Sieg über Ungarn mit 3:0 (25:21, 25:15, 25:22).

Alle Spiele der Gruppe C finden in Budapest statt.

Das Endspiel der Volleyball-EM der Frauen wird in der Türkei ausgetragen werden, und das entscheidende Spiel der EM der Männer wird in Frankreich stattfinden.

Niederlande führen nun mit 12 Punkten die Tabelle in der Gruppe, gefolgt von Kroatien mit 7 Punkten. Rumänien liegt mit 6 Punkten auf Rang 3. Aserbaidschan belegt mit 5 Punkten den vierten Platz. Das Gastgebeland Ungarn, das 3 Punkte auf seinem Konto hat, nimmt den letzten Platz in der Gruppe ein.

Die Meisterschaft geht am 8. September zu Ende.