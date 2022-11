Von Deutschen gegründete Stadt Göygöl ist Wiege des aserbaidschanischen Weinanbaus

Baku, 12. November, AZERTAC

Der Weinbau und die Weinbereitung apielen eine wichtige Rolle in der Wirtschaft des Landes spielen.

In Aserbaidschan wird seit 4000 Jahren Wein angebaut. Die Entwicklung der Weinherstellung im 19. Jahrhundert hatte Aserbaidschan vor allem seinen deutschen Bürgern zu verdanken. Die deutschen Kolonisten kultivierten die Weinrebe ausschließlich zur Produktion von Wein, der zum größten Teil verkauft und zu einem höchst einträglichen Zweig der Landwirtschaft wurde. Es wurde zur Hauptquelle des Wohlstands der Kolonien. Dies erklärt die ständige Erweiterung der Weinanbaugebiete in den Kolonien Helenedorf, Annenfeld, Georgsfeld, Sejfalu und dem Marktflecken Karajery. Die eigenen Weingärten wurden von den Winzern und deren Familien bestellt.

Die Weinherstellung begann sich allmählich in den Händen von Großunternehmern zu konzentrieren, die ihre Geschäfte nach den neuen kapitalistischen Prinzipien organisierten. Aus der Mitte der deutschen Kolonisten von Helenendorf gingen Christopher Vohrer und Christian Hummel zwei bekannte Unternehmer und Gründer von Großaktiengesellschaften im Wein- und Spirituosengeschäft, hervor.

Die von Deutschen gegründete Stadt Göygöl ist die Wiege des aserbaidschanischen Weinanbaus.

Der moderne Weinbau wurde in Göygöl 1860 von deutschen Einwanderern begonnen. Er hat sich stetig weiterentwickelt. Dort liegt das Weinunternehmen OJSC.

Das Weinanbaugebiet in Göygöl umfasst über 500 Hektar Rebfläche. Es ist eines der bekanntesten Weingüter in Aserbaidschan. Einige der Rebstöcke haben eine lange Geschichte. Vor der Sowjetzeit wuchsen im 18. und 19. Jahrhundert über 200 Rebsorten in Aserbaidschan. Während der Sowjetzeit wurde der Weinbau im Rahmen der Bekämpfung des Alkoholismus völlig zerstört. Nur 38 Sorten haben das überstanden.

Heute baut das Weingut fünfzehn Rebsorten an, die zumeist aus dem Kaukasus und Europa stammen wie zum Beispiel ein französischer Cabernet Sauvignon. Unter den Rebstöcken gibt es auch zwei der lokalen Sorten: die Rebsorten Madrasa und Bayan Shira, letztere verwendet man für Sekt und trockene Weine.

Nach der Lese per Hand werden die Trauben zur Verarbeitung in die Hauptanlage gebracht.

Dieses Jahr wurden mehr als 4.500 Tonnen weiße und rote Trauben geerntet. Sie werden zu vielerlei Weinen für den lokalen und internationalen Verbrauch verarbeitet.

Heute wird Wein in mehr als 20 Rayons und Städten des Landes angebaut. Schamkir, Jalilabad, Tovuz, Schmachi, Baku, Samuch, Agstafa, Salyan, Babek, Göygöl landen auf den Top zehn. Die Gesamtfläche der Weinberge in jenen Regionen beträgt etwa 16.000 Hektar. Im Jahr 2020 wurden 63.582 Tonnen Trauben geerntet.