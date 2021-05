Von Januar bis Mai 1,8 Milliarden Manat in Öl- und Gassektor investiert

Baku, 20. Mai, AZERTAC

Innerhalb von ersten vier Monaten des laufenden Jahres wurden 1 Milliarde 821,1 Millionen Manat in die Öl- und Gassektoren der aserbaidschanischen Wirtschaft investiert. Das sind 0,7% weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das geht aus einem Bericht des statistischen Komitees hervor. Wie es in dem Bericht weiter hieß, wurden von Januar bis Mai in den Öl- und Gassektoren Produkte im Wert von 9 Milliarden 246,9 Millionen Manat produziert. Die Produktion in diesen Branchen der Wirtschaft ging im Vergleich zu gleichen Monaten des vergangenen Jahres 2020 um 6,9 Prozent zurück. Rund 62,9% der Industrieprodukte wurden im Erdöl- und Bergbausektor produziert, hieß es weiter.