Vorbereitungen für ein neues Treffen zwischen Erdogan und Putin

Baku, 2. November, AZERTAC

Die Vorbereitungen für ein neues Treffen zwischen dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dauern an. Eine diesbezügliche Frage beantwortete der Kremlsprecher Dmitry Peskow wie folgt: “Ja, die Vorbereitungen laufen nun weiter.“ Der Sprecher gab zum Treffen keine Details. Bei seiner Rückreise aus Aserbaidschan hatte Erdogan den Journalisten gesagt, dass er kommende oder übernächste Woche den russischen Staatschef treffen wird. Erdogan und Putin waren zuletzt am 28. September in Ankara zusammengekommen und hatten überwiegend über Syrien gesprochen. Die Türkei, Russland und der Iran sind Garantstaaten der Gespräche in Astana für eine friedliche Lösung in Syrien.“