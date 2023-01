Baku, 24. Januar, AZERTAC

Am 24. Januar hat in der usbekischen Stadt, Taschkent, die 26. Sitzung des Ministerrates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit stattgefunden.

AZERTAC zufolge nahm der Außenminister von Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, ebenfalls an der Veranstaltung teil.

In der Sitzung wurde der Vorsitz in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit an Aserbaidschan übergeben.