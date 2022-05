Vorsitz in der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit an Aserbaidschan übergeben

Baku, 17. Mai, AZERTAC

Der Vorsitz in der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit ist von Pakistan an Aserbaidschan übergeben worden.

Das teilte die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova in ihrer Rede bei der dritten Generalkonferenz der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO PA) am 17. Mai im Verwaltungsgebäude der Nationalversammlung in Baku mit, berichtete AZERTAC.

Während seines Vorsitzes in der der PA der ECO wird Aserbaidschan alle Anstrengungen unternehmen, um die Aktivitäten der Organisation zu stärken. Aserbaidschan ist an der Entwicklung bilateraler und multilateraler Beziehungen mit allen Mitgliedsländern dieser Organisation interessiert, so Frau Gafarova.