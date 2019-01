Vorsitzender der Verwaltung der Moslems im Kaukasus reist nach Moskau

Baku, 28. Januar, AZERTAC

Am 29. Januar wird der Vorsitzende der Verwaltung der Muslime im Kaukasus (VMK) Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade einen Besuch Moskau abstatten.

AZERTAC zufolge wird Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade an zweitägige Zeremonien, die anlässlich des 10. Jahrestages der Wahl des Patriarchen von Moskau und der ganzen Rus Kyrill zum Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche am 30. und 31. Januar in Moskau veranstaltet werden, teilnehmen.

Im Rahmen des Besuchs wird eine Reihe von Treffen des Vorsitzenden der Verwaltung der Muslime im Kaukasus mit dem Patriarchen Kyrill und anderen hochrangigen russischen Beamten im Kreml erwartet.