Vorsitzender der Verwaltung der Muslime im Kaukasus reist nach Saudi-Arabien

Baku, 28. August, AZERTAC

Der Vorsitzende der Verwaltung der Muslime im Kaukasus, Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade, tritt heute eine Reise nach Saudi-Arabien an.

Die Reise erfolgt auf Einladung von Berater des Königs von Saudi-Arabien Saad bin Naser El-Shasri, wie der Pressedienst der der Verwaltung der Muslime im Kaukasus gegenüber AZERTAC mitteilte. Im Rahmen des Besuchs wird Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade mit dem Generalsekretär der Islamischen Liga, dem Imam der Kaaba und dem stellvertretenden Geschäftsführer der al-Haram-Moschee zusammentreffen. Im Reiseprogramm stehen auch eine Reihe von Treffen in Mekka, Medina und Taif, ein Besuch in der Umra sowie in der Kiswa-Fabrik in Mekka. Darüber hinaus wird Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade eine Reihe von Projekten kennenlernen, die im Königreich Saudi-Arabien realisiert werden.

Die Reise wird bis 4. September dauern.