Baku, 21. September, AZERTAC

Das erste Parlament in Aserbaidschan wurde vor 100 Jahren gegründet. Diese Geschichte zeigt, wie das aserbaidschanische Volk zur Entwicklung und der Prosperität treu ergeben ist. Wenn wir einen Rückblick auf diese Geschichte werfen, dann sehen wir, dass es nicht nur in historischer Hinsicht, sondern auch für die Zukunft von großer Bedeutung sei. Die Gründung der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik trug zur Schaffung und Stärkung des modernen Aserbaidschan sowie zur Entwicklung verschiedener Bereiche im Land und der Stärkung der wirtschaftlichen und materiellen Souveränität des Landes bei.

Das sagte der Präsident der Parlamentarischen Versammlung (PV) der OSZE George Tsereteli in seiner Rede in einer feierlichen Sitzung anlässlich des 100. Jahrestages des aserbaidschanischen Parlaments, wie AZERTAC berichtete.

George Tsereteli sagte: "Diese modernen Flame Towers- ein markanter Hochhauskomplex in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ist ein schlagender Beweis für die Errungenschaften, die Aserbaidschan in der Geschichte seiner Unabhängigkeit erzielt hat. Auch das moderne aserbaidschanische Parlament trägt heute dazu bei, dass das Land zu einem wirtschaftlich entwickelten Land in der Region wird.“