Vugar Gashimov Memorial 2022 geht weiter

Baku, 20. Dezember, AZERTAС

Das traditionelle Vugar Gashimov Memorial geht in Baku weiter.

Vom 17. bis 24. Dezember wird in Baku das traditionelle Vugar Gashimov Memorial gespielt. Austragungsort ist das Fairmont Baku Hotel.

Das Turnier wird als Einladungsturnier mit zehn Spielern im Schnellschach und Blitzschach ausgetragen. Vier Teilnehmer kommen aus dem Gastgeberland. Außerdem nehmen sechs internationale Spieler teil. Aserbaidschans Spitzenspieler Shakhriyar Mamedyarov führt die Setzliste nach Elo an. Außerdem spielen Rauf Mamedov, der erst 17-jährige Großmeister Aydin Suleymanli und der 20-jährige Abdulla Gadimbayli. Die Liste der sechs internationalen Teilnehmer wird von Richard Rapport angeführt, der seinen ungarischen Verband verlassen hat und nun unter rumänischer Flagge antritt. Ebenfalls Elozahlen über 2700 weisen Gukesh (Indien), Wang Hao (China), Francisco Vallejo-Pons (Spanien), Nodirbek Abdusattorov (Usbekistan) und Sam Shankland (USA) auf. Wang Hao hatte nach dem Kandidatenturnier in Jekaterinburg 2019-21 seinen Rücktritt vom Turnierschach aus gesundheitlichen Gründen erklärt. Inzwischen hat er sich aber wieder erholt und spielt wieder Turniere.

Nach den Ergebnissen der letzten sechs Runden führt Nodirbek Abdusattorov mit 10 Punkten die Turniertabelle an. R. Mammedov ist mit 9 Punkten Zweiter, W. Hao ist mit 8 Punkten Dritter und V. Pons ist mit 7 Punkten Vierter. R. Rapport, Sh. Mammedyarov, A. Gadimbayli und Gukesh teilen sich mit 5 Punkten die Plätze 5-8. S. Shankland ist mit 4 Punkten Neunter und A. Suleymanli ist mit 2 Punkten Letzter.

Nach den drei Spieltagen am 18., 19., und 20. Dezember wird ein Ruhetag eingelegt.

Am 22. Dezember folgt das zweitägige und doppelrundige Blitzturnier. Neun Runden werden am 21. Dezember gespielt, die vier restlichen Runden am 23. Dezember. Rundenbeginn ist wieder um 15 Uhr (12 MEZ). Die nächsten Runden folgen im Abstand von 20 Minuten.

Die Bedenkzeit im Schnellschachturnier wird mit 15 Minuten plus 10 Sekunden Zugabe pro Zug gespielt. Im Blitzturnier wird mit 3Minuten plus 2 Sekunden Zeitzugabe gespielt.

Beim Schnellschachturnier werden die Punkte doppelt gezählt, also 2 Punkte für einen Sieg und 1 Punkt für ein remis.

Bei Punktgleichheit am Ende des Turniers zählt die direkte Begegnung als erste Zweitwertung, dann die höhere Anzahl von Siegen.