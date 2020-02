WHO: Coronavirus bekommt neuen offiziellen Namen

Baku, 11. Februar, AZERTAC

In China sind mehr als 1000 Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben, mehr als 42.000 sind infiziert. Präsident Xi Jinping hat seinen ersten offiziellen Auftritt seit Ausbruch der Krankheit.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lädt am Dienstag und Mittwoch zu einem Expertengipfel. Führende Fachleute wollen sich dort mit Therapien, der Quelle des Virus, Übertragbarkeit und möglichen Impfungen befassen. Der offizielle Name für die neuartige Lungenerkrankung ist jetzt Covid-19, wie die WHO in Genf mitteilte.

Die EU-Gesundheitsminister wollen über Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus beraten.