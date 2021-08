WHO: Ebolavirus in der Elfenbeinküste

Baku, 15. August, AZERTAC

In der Elfenbeinküste ist der erste Ebola-Fall seit 25 Jahren aufgetreten. Das teilten das Gesundheitsministerium des Landes und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unabhängig voneinander mit.

Gesundheitsminister Pierre Dimba sagte im nationalen Fernsehen, es handele sich um einen Einzelfall eines 18-jährigen Mädchens, das aus dem benachbarten Guinea eingereist sei. Nach WHO-Angaben war die Patientin am Donnerstag in Abidjan angekommen und mit Fieber in ein Krankenhaus gebracht worden. Derzeit sei sie in Behandlung.

“Es ist sehr besorgniserregend, dass dieser Ausbruch in Abidjan, einer Metropole mit mehr als vier Millionen Einwohnern, entdeckt wurde“, sagte WHO-Regionaldirektor Matshidiso Moeti. Allerdings befinde sich ein Großteil der weltweiten Expertise bei der Bekämpfung von Ebola auf dem afrikanischen Kontinent. “Die Elfenbeinküste kann diese Erfahrung nutzen.“

Guinea, aus dem die Patientin angereist war, ist auch der Ursprungsort der Ebola-Epidemie von 2013 bis 2016, bei der mehr als 11.000 Menschen starben. Anfang des Jahres war es zu einem erneuten Ausbruch gekommen, der am 19. Juni für beendet erklärt wurde.

Das Land bestätigte Anfang dieser Woche auch einen ersten Fall des Marburg-Virus in Westafrika. Das Marburg-Fieber ist ein hochinfektiöses hämorrhagisches Fieber, das dem Ebola-Fieber sehr ähnlich ist