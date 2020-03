WHO: Mehr als 118.000 bestätigte Infektionen in 114 Staaten

Baku, 12. März, AZERTAC

"In den vergangenen zwei Wochen ist die Zahl der Covid-19-Fälle außerhalb Chinas um das 13-fache gestiegen, die Zahl der betroffenen Länder hat sich verdreifacht", schreibt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie hat den Ausbruch des neuartigen Coronavirus jetzt zur Pandemie erklärt. Als Pandemie wird ein Krankheitsausbruch bezeichnet, der nicht mehr örtlich beschränkt ist.

Die WHO schreibt, 4291 Menschen seien bereits gestorben. "Tausende weitere kämpfen in Kliniken um ihr Leben". Inzwischen gebe es mehr als 118.000 Fälle in 114 Ländern. Die WHO geht davon aus, dass diese Zahlen in den kommenden Tagen und Wochen steigen.

"Wir haben diesen Ausbruch rund um die Uhr beobachtet und wir sind sehr besorgt aufgrund der bedenklichen Ausbreitung und Schwere - und der erschreckenden Untätigkeit", schreibt die WHO. Die Organisation weist darauf hin, dass Länder weiter in erster Linie versuchen sollen, das Virus einzudämmen. Viele Länder hätten erst sehr wenige Fälle, so dass es gelingen könne, die Ausbreitung zu stoppen. Dass die WHO nun von einer Pandemie spreche, ändere nichts an der grundsätzlichen Strategie. Länder sollten weiter Verdachtsfälle testen, jeden Fall finden, Betroffene isolieren und so dafür sorgen, dass sich der Erreger nicht ausbreitet.

Es sei das erste Mal, dass ein Coronavirus-Ausbruch zur Pandemie erklärt werde, sagte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Es gibt keine offiziellen Kriterien der WHO, ab wann ein Krankheitsgeschehen als Pandemie einzuordnen ist. Landläufig wird darunter eine Krankheit verstanden, die sich unkontrolliert über Kontinente hinweg ausbreitet.