WHO sieht positive Anzeichen bei einigen Medikamenten

Baku, 12. Mai, AZERTAC

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht bei einer Handvoll Arzneien positive Anzeichen bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. "Wir haben einige Mittel, die in sehr frühen Studien die Schwere oder die Dauer der Krankheit zu begrenzen scheinen. Wir haben aber nichts, was das Virus töten oder stoppen könnte", sagte WHO-Sprecherin Margaret Harris am Dienstag.

Die WHO wolle sich nun darauf konzentrieren, mehr über diese vier oder fünf vielversprechendsten Medikamente herauszufinden. Die Namen der Arzneien nannte sie nicht. Zugleich dämpfte sie Hoffnungen auf die schnelle Entwicklung eines Impfstoffes. Coronaviren seien generell "sehr kniffelige Viren" und es sei schwierig, gegen diese einen Impfstoff zu entwickeln.