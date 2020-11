Waffenstillstand an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze bleibt brüchig

Baku, 6. November, AZERTAC

Die armenischen Streitkräfte haben Stellungen der aserbaidschanischen Armee an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze erneut unter Beschuss genommen.

Nach Angaben des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums wurden Stellungen aserbaidschanischer Einheiten in den Regionen Towus, Gadabay (deutsch Gädäbäy) und Dashkasan (Daschkäsän) in Aserbaidschan in Richtung der Regionen Berd, Chambarak und Wardenis in Armenien vom 5. bis 6. November bis 05:00 Uhr morgens vom Feind beschossen.