Während der "Tokio 2020" wird Olympisches Festival in Baku stattfinden

Baku, 17. Februar, AZERTAC

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) wird während der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio Innovationen einführen. Während der Olympischen Spiele in Tokio wird in verschiedenen Ländern der Welt das Olympische Festival stattfinden.

Dies gab der Vizepräsident des Nationalen Olympischen Komitees von Aserbaidschan Chingiz Huseynzade bekannt.

Der Vizepräsident sagte zudem, dass ebenfalls Aserbaidschan zu den Ländern der Welt gehört, die für die Ausrichtung dieses Festivals ausgewählt worden sind. Wir haben Erfahrungen auf diesem Gebiet. Während der 4. Islamischen Spiele der Solidarität in Baku und der 15. Europäischen Olympischen Jugendspiele wurden im NOC “Siegertage organisiert“, fügte der NOC-Vizepräsident hinzu.

Ich mir sicher, dass auch dieses Festival uns unvergesslich bleiben wird, so Chingiz Huseynzade.