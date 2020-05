Wälder bedecken in Aserbaidschan etwa 12 % der Landfläche

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Nach dem Stand vom 2008 bedeckten Wälder in Aserbaidschan etwa 11,4 Prozent der Landesfläche. In den verflossenen Jahren sind die Waldbestände um 0,6 Prozent gewachsen. Wälder bedecken derzeit 12 % der Landfläche. Das ein sehr großer Indikator.

AZERTAC zufolge sagte dies Hikmet Alizadeh, Leiter des Dienstes für Umweltsicherheit des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des operativen Stabs beim Ministerkabinett.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich etwa 261.000 Hektar dieser Wälder heute unter armenischer Kontrolle befinden. Diese Waldbestände werden in den armenisch besetzten Gebieten Aserbaidschans in Brand gesteckt oder illegal abgeholzt.