Warenumsatz Georgiens mit Aserbaidschan in neun Monaten um 21,3 Prozent gestiegen

Tiflis, 21. Oktober, AZERTAC

Der Warenumsatz zwischen Georgiens mit Aserbaidschan ist in den neun Monaten 2022 im Vergleich zu gleichen Vorjahresmonaten 2021 um 21,3 Prozent auf 169 Millionen US-Dollar gestiegen und hat sich auf 959,6 Millionen US-Dollar belaufen.

Nach Angaben des Staatlichen Komitees für Statistik Georgiens hat Georgien im Berichtszeitraum Waren und Produkte im Wert von 471 Millionen US-Dollar aus Aserbaidschan importiert. Das sind gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres 2021 80,5 Millionen Dollar oder 20,6 Prozent mehr.

Der Anteil der Importe aus Aserbaidschan am gesamten Gesamtimport Georgiens betrug im laufenden Jahr 2022 5 Prozent. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres führte Georgien Waren und Produkte im Gesamtwert von 390,5 Millionen Dollar aus Aserbaidschan ein.

Von Januar bis Oktober dieses Jahres wurden Waren im Wert von 488,6 Millionen Dollar aus Georgien nach Aserbaidschan exportiert. Das sind 22,1 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Der Anteil des aserbaidschanischen Exports am gesamten Gesamtexport Georgiens betrug in diesem Jahr 11,9 Prozent. In den neun Monaten des vergangenen Jahres exportierte Georgien Waren und Produkte im Wert von 400,1 Millionen US-Dollar nach Aserbaidschan.

So ergab sich im laufenden Jahr im Außenhandelsumsatz Georgiens mit Aserbaidschan ein positiver Saldo von 17,6 Millionen Dollar geschaffen, das ist 1,8-fache mehr als im Vorjahr.