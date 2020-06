Wärmekraftwerk "Aserbaidschan" in Mingachevir nach Rekonstruktion wieder in Betrieb genommen VIDEO

Mingachevir, 25. Juni, AZERTAC

Das Wärmekraftwerk "Aserbaidschan" in der Stadt Mingachevir ist am Donnerstag, dem 25. Juni nach einer vollständigen Rekonstruktion wieder in Betrieb genommen worden.

Präsident Ilham Aliyev war im Rahmen seines Besuchs in Mingachevir im Wärmekraftwerk, wie AZERTAC berichtete.