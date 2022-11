Was aber passiert, wenn man morgens als Erstes Wasser trinkt

Baku, 22. November, AZERTAC

Viele Menschen greifen morgens als Erstes zu Kaffee oder Tee, noch bevor sie frühstücken oder etwas Anderes trinken. Was aber geschieht, wenn man Wasser auf leeren Magen trinkt, etwa direkt nach dem Aufstehen? Vor allem hat es eine sehr positive Auswirkung.

Ein Glas Wasser direkt nach dem Aufstehen macht wach – und hat viele Vorteile für die Gesundheit.

Diese 7 Dinge passieren, wenn man morgens als Erstes ein Glas Wasser trinkt.

1. Verbesserung des Stoffwechsels

Wasser auf leeren Magen zu trinken lässt die Stoffwechselrate um bis zu 24 Prozent ansteigen. Ein höherer Stoffwechsel bedeutet gleichzeitig ein besseres Verdauungssystem. Abnehmen beispielsweise fällt wesentlich leichter, wenn man schneller verdaut. Darum sollten Sie das Wasser lieber warm trinken.

2. Es regt sanft die Verdauung an

Auch die Verdauung aktiviert das Glas Wasser am Morgen. Im Gegensatz zu Kaffee oder dem Frühstück auf leeren Magen tut Wasser dies auf sanfte Weise. Vor allem säurehaltige Lebensmittel können den Verdauungsorganen zusetzen, weshalb es ratsam ist, vorher Wasser zu trinken.

3. Es rehydriert den Körper nach der Nacht

Während der Nacht trinken wir in der Regel nichts oder zumindest nur wenig, wenn wir zwischendurch aufwachen. Darauf ist unser Körper zwar vorbereitet, aber trotzdem sind die Wasserreserven am nächsten Morgen entsprechend leer. Mit einem Glas Wasser nach dem Aufstehen füllen wir diese wieder auf und tragen dazu bei, unseren Körper gleich morgens gut zu hydrieren.

4. Es macht wach

Viele schwören auf koffeinhaltige Getränke wie Kaffee und Tee, um die morgendliche Müdigkeit aus den Gliedern zu vertreiben. Dabei macht auch Wasser wach und fit – wenn natürlich auch nicht in dem Maße wie Espresso und Co. Aber eine wichtige Ursache für Müdigkeit und Abgeschlagenheit ist oft Dehydrierung. Mit einem Glas Wasser am Morgen versorgen wir also auch unser Gehirn mit Energie und starten frisch in den Tag. Diesen Effekt können Sie übrigens mit einem Schuss Zitrone und etwas Ingwer im Wasser noch verstärken.

5. Reinigungsprozess im Körper

Nachts erholt sich unser Körper und sorgt dafür, dass Giftstoffe abgebaut werden. Wenn Sie morgens Wasser auf leeren Magen trinken, helfen Sie Ihrem Körper dabei, die schädlichen Stoffe förmlich herauszuspülen. Ausreichend Trinken fördert außerdem die Produktion von Muskelzellen und neuen Blutkörperchen.

6. Sodbrennen und Magenverstimmungen werden gelindert

Verdauungsstörungen entstehen durch einen erhöhten Säuregehalt im Magen. Wenn die Säure in die Speiseröhre gelangt, bemerken Sie einen unangenehmen Geschmack. Wer morgens gleich nach dem Aufstehen Wasser auf leeren Magen trinkt, verdünnt die Säure und beugt Sodbrennen vor. Außerdem bereitet sich der Magen auf das Frühstück vor.

7. Besseres Hautbild und natürlicher Glow

Flüssigkeitsmangel führt zu frühzeitigen Falten und großen Poren. Das Ergebnis einer Studie ergab, dass 500 Milliliter Wasser auf leeren Magen die Durchblutung maßgeblich anregen und die Haut so mehr strahlen lassen.