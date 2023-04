Was ist der kürzeste Flug der Welt?

Baku, 6. April, AZERTAC

17 Stunden Flugzeit – da können Piloten und Passagiere des kürzesten kommerziellen Fluges nur drüber lachen. Zwischen den Inseln Westray und Papa Westray auf den Orkney Islands in Schottland erlebt ihr nämlich ein Flugerlebnis der anderen Art. Nur 47 Sekunden ist der Flieger von einer Insel auf die andere unterwegs. Die offiziell angegebenen zwei Minuten Flugzeit beziehen sich auf den Zeitraum inklusive Rollzeit vor und nach dem Abflug. Die lokale schottische Airline Loganair bietet diese Mini-Strecke in erster Linie für Touristen an, die sich den Spaß gönnen und den kleinen Hüpfer übers Wasser mit dem Flieger statt mit der Fähre machen wollen.

Vom Flughafen Westray können die Fluggäste die Landebahn von Papa Westray schon sehen. Luftlinie trennen beide Flughäfen nämlich nur 2,7 Kilometer. Geflogen wird in einer echten Mini-Maschine und ein Zertifikat bekommt ihr direkt mit dazu. Mit diesem wird festgehalten, dass ihr den kürzesten Linienflug der Welt gemeistert habt. Seid ihr dann erst einmal gelandet, könnt ihr die kleinen Inseln innerhalb weniger Stunden erkunden und zum nächsten Eiland aufbrechen.

Der Flug steht als kürzester Passagierlinienflug im Guinness-Buch der Rekorde. Erstmals hob er im Jahr 1967 ab, im Jahr 2016 begrüßte die Airline den einmillionsten Passagier. Zum Flug dazu gibt es ein Zertifikat, welches zeigt, dass die Passagiere den kürzesten Linienflug der Welt gemeistert haben.

Die Alternative zum Flug soll übrigens nicht empfehlenswert sein, wenn man dazu neigt, seekrank zu werden.

Gehen wir mal über die Grenzen eines Landes hinaus, ist der kürzeste internationale Flug weltweit der, der seine Passagiere von der Karibikinsel Aruba bis nach Punto Fijo Venezuelas bringt. Aruba Airlines fliegt die Maschine drei Mal pro Woche in knapp über 8 Minuten über das Karibische Meer. Ein kurzes aber spektakuläres Erlebnis.