Was würde passieren, wenn Nordkorea mit einer Atomwaffe gegen die USA angreifen würde?

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Aktuellen Analysen zufolge könnte Nordkorea im Jahr 2020 eine "zuverlässige" Atomrakete besitzen, die die USA treffen kann.

Was würde passieren, wenn Nordkorea tatsächlich einen nuklearen Angriff auf die USA startet—von den Vorbereitungen bis hin zum Kriegsausbruch. Und einige Aspekte von Prognosen sind doch recht überraschend.

Die US-Zeitschrift American National Interest (NI) hat geschrieben, dass durch den Einschlag einer aus Nordkorea gefeuerten Rakete in Washington, 413 Tausend Menschen sterben könnten. Die Zeitschrift NI befasste sich mit möglichen Horrorszenarien im Falle eines Atomkriegs zwischen den USA und Nordkorea. In einem früheren Szenario ging der NI-Autor Daniel R. DePetris, von einer 250 Kilotonnen schweren Atombombe aus. Nun zerbrach sich der Autor diesmal über einen ähnlich schweren Angriff auf Washington den Kopf. Laut Petris könnte so eine von Kim abgefeuerte Rakete in Washington 413 Tausend Menschen das Leben kosten, weitere 527 Tausend wären dadurch verletzt. Den Experten zufolge werden die Menschen im Stadtzentrum keine Überlebenschance haben. Wie Petris weiter verlauten ließ, habe Nordkorea sein Programm nicht dafür entwickelt, um bei einem möglichen Atomkrieg als erster auf den Knopf zu drücken, sondern um die USA vor einer militärischen Operation abzuschrecken.