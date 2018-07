Webseite über Aserbaidschan in Italien erstellt

Rom, 29. Juni, AZERTAC

In Italien ist ein Internetportal "AzerbaigianReportage.com" erstelltworden, wie ein AZERTAC-Sonderkorrespondent mitteilt.

Das Ziel der Webseite, die auf Initiative des mehrmals nach Aserbaidschan gereisten freien italienischen Journalisten, Präsidenten des analytischen, internationalen, wirtschaftlichen und politischen Forschungsinstituts für Kaukasus, Domenico Letizia, erstellt ist, ist es, italienische Leser über die Geopolitik, Diplomatie Aserbaidschans und seine wirtschaftlichen Möglichkeiten zu informieren.

Darüber hinaus ermöglich das Portal aserbaidschanischen Firmen, die Werbung ihrer Produkte in Italien zu machen. Eine der Prioritäten des Portals ist es, die Marke, “Made in Azerbaijan“, insbesondere den Agrar- und Lebensmittelsektor des Landes in Italien zu fördern sowie die Werbung für aserbaidschanischen Wein in diesem Land zu machen.