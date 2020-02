Wegen Coronavirus-Epidemie schließt Apple seine Geschäfte in China

Baku, 1. Februar, AZERTAC

Apple schließt wegen der Coronavirus-Epidemie vorübergehend seine Geschäfte in China. Wie der Konzern am Samstag mitteilte, sollen die Filialen aus Präventionsgründen und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit bis einschließlich 9. Februar geschlossen bleiben.

Am Donnerstag hatte bereits der Möbelkonzern Ikea alle Filialen in China wegen der Virusgefahr dicht gemacht.

Das Virus breitet sich weiter aus. In China hat die Zahl der Infizierten nach staatlichen Angaben am Freitag die Marke von 11.000 Infizierten übersprungen. Allein an einem Tagen wurden demnach mehr als 2000 Neuinfektionen registriert. Mehr als 250 Menschen sind bislang an der Infektion gestorben.