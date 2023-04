Wegen Rassismus - viele Juventus-Fans vom nächsten Heimspiel ausgeschlossen

Baku, 7. April, AZERTAC

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin muss wegen rassistischer Ausfälle seiner Anhänger beim nächsten Heimspiel einen Teil der Fankurve leer lassen. Das urteilte das Sportgericht der Serie A nach Auswertung der Berichte vom Hinspiel des Pokal-Halbfinales am Dienstagabend gegen Inter Mailand. Die Fans hatten den gegnerischen Stürmer Romelu Lukaku rassistisch beschimpft und Affenlaute gemacht, als dieser in der Nachspielzeit per Elfmeter zum 1:1 traf. Im nächsten Liga-Heimspiel gegen den SSC Neapel am 23. April muss deswegen ein Sektor in der Juve-Arena, in dem rund 5000 Anhänger Platz haben, leer bleiben.

Im Halbfinal-Hinspiel des italienischen Pokals am vergangenen Dienstag war Lukaku nach Angaben seiner Agentur “vor, während und nach dem Elfmeter“ zum 1:1-Endstand rassistisch beschimpft worden, Amateurvideos bestätigten die Vorfälle. Nach seinem Tor wurde der Belgier mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Lukaku, bereits verwarnt, hatte nach dem Elfmeter vor den Juve-Fans den Ausgleich gefeiert – dabei salutierte er und legte den Zeigefinger auf den Mund.

Juventus teilte mit, zusammen mit den Ordnungskräften nach jenen Leuten zu suchen, die für die rassistischen Gesten und Aussagen verantwortlich seien. Inter twitterte, entschlossen und geschlossen gegen jede Art von Rassismus und Diskriminierung vorgehen zu wollen. “Raus mit den Rassisten aus den Stadien“, schrieb die Liga auf ihrer Homepage.

Die Serie A verurteilte “alle Fälle von Rassismus und jede Form von Diskriminierung auf das Schärfste“, so Italiens höchste Spielklasse in einer Mitteilung. “Ein paar Leute auf der Tribüne können den Fußball nicht ruinieren und repräsentieren nicht alle Fans im Stadion.“ Die Verantwortlichen sollten ermittelt und “auf Lebenszeit“ Stadionverbot erhalten.

Der 29-Jährige Lukaku hoffte aufgrund der Umstände auf eine Rücknahme des Platzverweises. Die Serie A, die den Pokal organisiert, bestätigte die Rote Karte und die daraus folgende Sperre allerdings. Lukaku muss für ein Spiel zusehen. Das Rückspiel um den Einzug ins Coppa-Italia-Finale findet am 26. April in Mailand statt.