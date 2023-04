Weitere Baumpflanzaktion heute in Agdam durchgeführt VIDEO

Baku, 11. April, AZERTAC

Anlässlich des 100. Geburtstags von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev am 10. Mai fand eine weitere Baumpflanzaktion heute in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Agdam statt.

Die Aktion, die von der Sondervertretung des Präsidenten der Republik organisiert wurde, fand in einem von Minen und Sprengstoffen-und Körpern geräumten Gebiet in der Nähe des Industrieparks Agdam statt. An der Aktion nahmen Mitarbeiter der staatlichen Agentur für Tourismus und Freiwilligen von Agdam teil.

Im Rahmen der Aktion wurden Hunderte von Bäumen gepflanzt.

Es sei erwähnt, dass in den Wirtschaftsregionen Karabach und Ost-Sangesur (aserbaidschanisch: Zəngəzur) regelmäßig Baumpflanzaktionen durchgeführt werden. Ziel ist es, um das ökologische Umfeld und die biologische Vielfalt in den befreiten Gebieten wiederherzustellen und die Grünzonen zu erweitern. Im Rahmen der Aktionen werden verschiedene Baumarten gepflanzt.