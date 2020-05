Wellen im Kaspischen Meer erreichen eine Höhe von über 4 Metern

Baku, 17. Mai, AZERTAC

In Baku, auf der Halbinsel Abscheron weht der starke Westwind. Die Wellen im Kaspischen Meer erreichten eine Höhe von 4.2 Metern, wie der Wetterdienst des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen gegenüber AZERTAC berichtete.

Die Windgeschwindigkeit erreichte in Baku, auf Neft Daschlari (Erdölstadt mitten im Kaspischen Meer) 20-21 Meter pro Sekunde und an manchen Orten des Landes 26 m/s.

Die Wellen erreichte im Kaspischen Meer eine Höhe von mehr als 4 Metern, hieß es in der Meldung weiter.

Die Meteorologen warnen vor einem starken Wind auch für Montag. Die Windgeschwindigkeit wird 15-18 m/s, ab und zu 20-20-25 m/s erreichen.

Am Montag und Dienstag wird es in einigen Berggebieten Aserbaidschans Blitze, Regen und Hagel geben. Am 18. Mai wird die Geschwindigkeit des Westwindes in einigen Regionen des Landes 15 -20 m/s, an manchen Stellen 23-28 m/s erreichen.