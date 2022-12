Weltberühmte Pianistin gibt Konzert in Baku

Baku, 27. Dezember, AZERTAC

Am 28. Januar 2023 wird die weltberühmte japanische Pianistin und Komponistin Keiko Matsui ein Konzert im Heydar Aliyev Palast in Baku geben.

AZERTAC zufolge wird die japanische Pianistin in ihrem Konzertprogramm in Baku das aserbaidschanische Publikum mit genreübergreifenden Jazzmusiken bezaubern.

Keiko Doi erhielt nach ihrem fünften Geburtstag zum ersten Mal Klavierunterricht. Ihre Klavierausbildung vertiefte sie während der gesamten Schulzeit. Obwohl sich ihre Ausbildung an der Junior High School auf Europäische klassische Musik konzentrierte, entwickelte sie ein Interesse an Jazz, und sie begann, eigene Musik zu schreiben. Stevie Wonder, Sergei Rachmaninoff, Maurice Jarre und Chick Corea gehörten in dieser Zeit zu ihren Vorbildern. Matsui studierte Kinderkultur an der Joshi Daigaku (Frauenuniversität von Japan), begann dann aber ein Musikstudium bei der Yamaha Music Foundation. Auch spielte sie mit der japanischen Jazz-Fusion Gruppe Cosmos.

Mit 19 Jahren wurde sie von Yamaha in die USA geschickt, um dort ein Album aufzunehmen. Dort traf sie auf Kazu Matsui, der als Produzent für dieses Projekt tätig war. Beide heirateten, und Keiko zog in die USA. 1987 erschien ihr Solo-Debüt Drop of Water; bei dem gleichnamigen Titelsong wirkte der Sänger Carl Anderson mit. 1999 und 2000 erhielt Matsui den Oasis-Preis für die beste weibliche Smooth-Jazz-Künstlerin. Mit den Einnahmen ihrer Musik unterstützt sie diverse Krebsorganisationen.

Keiko und Kazu Matsui haben zwei Töchter. Die Familie lebt in Los Angeles.