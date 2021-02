Weltberühmter Fotograf Reza Deghati besucht AZERTAC VIDEO

Baku, 8. Februar, AZERTAC

Der weltberühmte Fotograf Reza Deghati war heut zu Gast in der amtlichen Nachrichtenagentur AZERTAC.

Hier kam er mit Aslan Aslanov, dem Vorstandsvorsitzenden von der AZERTAC zusammen. Bei dem Treffen führten die Seiten einen Meinungsaustausch über die Vermittlung der Wahrheiten über Aserbaidschan an die Weltöffentlichkeit während des 44-tägigen Vaterländischen Krieges sowie über künftige Projekte.

Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten für die Durchführung gemeinsamer Projekte und die Veranstaltung von Ausstellungen zum Vaterländischen Krieg erörtert.

Die Seiten tauschten sich auch über die Durchführung von Meisterklassen für die Fotojournalisten der Agentur aus.

Reza Deghati sprach im Laufe des Gesprächs den Mut, die Furchtlosigkeit der aserbaidschanischen Soldaten an und sagte, er sei von der Tapferkeit der aserbaidschanischen Soldaten entzückt. Der berühmte Fotograf erzählte eine interessante Episode, die er während seines Besuchs im Rayon Kelbadschar miterlebt hatte: "Als ich in Kelbadschar war, wurde ich von den Worten eines aserbaidschanischen Soldaten sehr beeindruckt. Bekanntermaßen sind armenische Stellungen dort ganz nahe. Daher begleiteten die Soldaten mich. Ich wollte, dass sie vor mir gehen, damit ich Fotos machen kann. Jedoch war einer von ihnen auf keinerlei Weise damit einverstanden, obwohl ich mehrmals darum gebeten hatte. Er sagte, dass alles vom Feind erwartet werden kann, sie können Sie erkennen und das Feuer eröffnen. Lassen Sie die Kugel mich treffen, nicht Sie. Ich war in vielen Kriegen fotografiert, aber ich habe noch nie so tapfere Soldaten gesehen".