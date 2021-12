Weltberühmter Gelehrte Aziz Sanjar besucht Schuscha

Baku, 4. Dezember, AZERTAC

Der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilende weltberühmte Gelehrte, Professor für Biochemie und Biophysik an der University of North Carolina, Nobelpreisträger für Chemie und Mitglied der US National Academy of Sciences, Aziz Sanjari, reiste zusammen mit dem türkischen Botschafter in Aserbaidschan Cahit Bagci in die von der armenischen Besatzung befreite Stadt Schuscha.

AZERTAC zufolge teilte Cahit Bagci diese Information auf seiner Twitter-Seite.