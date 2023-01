Welthungerhilfe: Humanitäre Lage in Äthiopien war noch nie so kritisch…

Baku, 12. Januar, AZERTAC

Die humanitäre Lage in Äthiopien ist katastrophal: Millionen Menschen bekommen nicht genug Nahrung, berichtet die Welthungerhilfe. Außenministerin Baerbock will sich vor Ort ein Bild machen.

Im Vorfeld des Besuchs von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Addis Abeba zeichnet die Welthungerhilfe ein düsteres Bild der humanitären Situation in Äthiopien. Im zweiten bevölkerungsreichsten Land Afrikas haben nach Angaben der deutschen Hilfsorganisation rund 22 Millionen Menschen zu wenig zu essen. “Die humanitäre Lage in Äthiopien war noch nie so kritisch, seitdem die Welthungerhilfe vor 50 Jahren ihre Arbeit am Horn von Afrika aufgenommen hat“, sagte Abaynah Demeke vom Landesbüro der Welthungerhilfe in Äthiopien der Nachrichtenagentur dpa.

Die aktuelle humanitäre Krise habe demnach mehrere Ursachen: Naturkatastrophen wie Heuschreckenplagen, Dürren und Überflutungen aber auch Gesundheitskrisen wie die Coronapandemie und Cholera-Ausbrüche hätten das ganze Land geschwächt. Hinzu kämen die ethnischen Konflikte, allen voran der erst kürzlich beendete Bürgerkrieg in der Region Tigray. Im November hatte die Zentralregierung nach zweijährigem Konflikt ein Friedensabkommen mit den Tigray-Rebellen geschlossen.

“Die Klimakrise ist zur neuen Konstante geworden“ - Nach Angaben der Vereinten Nationen in Deutschland sind trotz der Waffenruhe über zwölf Millionen Menschen im Norden des Landes auf Ernährungshilfe angewiesen. “Der wirtschaftliche Ausblick ist düster, und die Klimakrise ist zur neuen Konstante geworden“, sagte der Leiter des Uno-Welternährungsprogramms in Deutschland, Martin Frick, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Man hoffe, dass Deutschland das große Engagement für die Menschen in der Region auch 2023 fortsetze.

Am Donnerstag reist Außenministerin Baerbock gemeinsam mit ihrer französischen Kollegin Catherine Colonna nach Äthiopien, um sich unter anderem ein Bild der humanitären Lage in dem Land am Horn von Afrika mit rund 120 Millionen Einwohnern zu machen. Äthiopien ist nach Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas.