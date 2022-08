Weltschacholympiade: Aserbaidschanische Auswahlmannschaften treffen auf türkische und israelische Teams

Baku, 1. August, AZERTAC

Die 44. Weltschacholympiade wird in Chennai, Indien, fortgesetzt.

AZERTAC zufolge werden in der heutigen 4. Runde die aserbaidschanische Herrenmannschaft (Shakriyar Mammedyarov, Rauf Mammadov, Gadir Huseynov, Vasif Durarbeyli) gegen die Türkei und unsere Frauenmannschaft (Gunay Mammadzade, Govhar Beidullayeva, Khanim Balacayeva und Ulviyya Fataliyeva) gegen israelische Schachspielerinnen antreten.

Es sei darauf hingewiesen, dass die aserbaidschanischen Schachspieler die vorherigen Runden gewonnen haben.

Die Mannschaften aus 188 Ländern nehmen am Herrenwettbewerb und die Teams aus 162 Ländern am Frauenturnier an.

Der nach dem Schweizer System ausgetragene Wettbewerb mit 11 Runden dauert bis zum 9. August.