Wetter ändert sich in Aserbaidschan besonders krass

Baku, 24. Februar, AZERTAC

Das Wetter wird sich am Dienstag in Aserbaidschan besonders krass ändern, wie der Wetterdienst des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen gegenüber AZERTAC erklärte.

Am 25. Februar wird es im Laufe des ganzen Tages einen heftigen starken Nordwestwind in Baku und auf der Halbinsel Abscheron geben.

Ein unbeständiges Wetter wird am 25. Februar auch in den Regionen der Republik geben. Ab und zu wird es regnen. In den Gebirgs- und Vorgebirgsgegenden wird es einen Schnee geben. In manchen Nord- und Westregionen wird es noch heftiger. Es wird ein milder Westwind wehen. Stellenweise wird noch stärker, hieß es in der Meldung.