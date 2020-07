Wetter wird sich in Aserbaidschan krass ändern

Baku, 8. Juli, AZERTAC

Das Wetter wird sich am Donnerstag in der zweiten Hälfte des Tages in Aserbaidschan krass ändern. Laut Wettervorhersagen werden in den nächsten zwei Tagen in Baku und auf der Halbinsel Abscheron starker Nordwestwind erwartet.

Die Windgeschwindigkeiten wird 15-18 m/s, ab und zu 20-23 m/s erreichen.

Am Donnerstag (Abendstunden) bis zum Nachmittag am Samstag kommt von Norden und Westen des Landes unbeständiges Wetter. In einigen Regionen des Landes werden Blitze, Regen, an manchen Orten Regenschauer und Hagel erwartet. Die Geschwindigkeit des Westwindes wird an manchen Orten 15-20 m/s, stellenweise 23-28 m/s erreichen.

Die Temperatur wird im Vergleich zu den vorherigen Tagen allmählich um 5-8 Grad fallen. In den Gebirgsflüssen wird die Wassermasse noch größer sein. Heftiger Regen wird manche Flüsse anschwellen lassen.