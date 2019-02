Wetterdienst warnt vor heftigem Wind und Regen

Baku, 6. Februar, AZERTAC

Am 7. Februar wird es in Baku und auf der Halbinsel Abscheron einen Südwestwind und einen warmen Südwind Gilavar geben, was für wetterempfindliche Menschen ungünstig sein kann. Ab und zu wird der Südwind noch stärker. Am 8. Februar wird ein Nordwestwind wehen. Die Windgeschwindigkeit wird 23 Meter pro Sekunde erreichen, wie der Wetterdienst des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen gegenüber AZERTAC berichtete.

In den Regionen der Republik wird es am 7. und 8. Februar ein windiges und regnerisches Wetter geben. Die Windgeschwindigkeit wird 20-25 Meter pro Sekunde erreichen. An einigen Stellen wird der Regen noch heftiger. Das regnerische Wetter wird bis 12. Februar dauern. In den Bergregionen des Landes wird es einen Schnee geben, hieß es in dem Bericht.