WhatsApp: Ab dem 31. Dezember 2023 fallen viele Smartphones aus dem Support

WhatsApp: 2023 fallen viele Smartphones aus dem Support – Im neuen Jahr wird WhatsApp die Anforderungen an die Handys und Smartphones, auf denen die App läuft erhöhen. Damit fallen dann auch wieder ältere Geräte aus der Unterstützung heraus – man kann die WhatsApp App auf den Smartphones dann nicht mehr nutzen und installieren.

WhatsApp veröffentlicht häufig Updates, und gelegentlich können ältere Handys nicht mehr mithalten. So funktionierte beispielsweise auf iPhones mit iOS 10 und iOS 11 die weit verbreitete Messaging-App am 24. Oktober nicht mehr. Außerdem verlieren diesmal nur zwei iPhones neben einer Reihe alter Android-Smartphones den Zugriff auf die Messaging-App.

Natürlich sprechen wir von Smartphones von vor ein paar Jahren, also besteht eine gute Chance, dass Sie seitdem auf ein neueres Modell aufgerüstet haben. Es ist jedoch normal, dass veraltete Smartphones heute im Einsatz sind. Wenn Ihres auf der Liste steht, ist WhatsApp leider ab dem 31. Dezember nicht mehr verfügbar.

Generell dürften sich die Auswirkungen dieses Schrittes aber in Grenzen halten, denn die wenigsten Nutzer werden noch diese alten Modelle im Einsatz haben. In der Regel sind die Geräte mittlerweile schon über 5 Jahre alt und erhalten auch keinen Support mehr durch Android oder die Hersteller. Es kann also nicht schaden, sich nach einem neuen Smartphne umzusehen – nicht nur wegen WhatsApp.

Die betroffenen Geräte:

iPhone 5

IPhone 5c

Archos 53 Platin

Big S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei AscendMate

Huawei Ascend P1

XL-Quadrat

Lenovo A820

LG-Problem

LG Glossy 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II doppelt

LG Optimus L4II

LG Optimus L4 II doppelt

LG Optimus L5

LG Optimus L5 doppelt

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II doppelt

LG Optimus Nitro HD

Beachten Sie ZTE V956

Samsung galaxy ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung galaxy s2

Samsung Galaxy s3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy XCover 2

Sony Xperia Arco S

Sony Xperia gezielt

Sony Xperia NeoL

Wiko Cink Five

Wiko Dark Night ZT