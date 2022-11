Wichtigste Momente im Leben, das dem Volk gewidmet wurde: 1974

Baku, 24. November, AZERTAC

Anlässlich des 100. Jahrestages von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes, dem herausragenden Politiker und Staatsmann Heydar Aliyev, präsentiert AZERTAC die wichtigsten Momente im Leben von großem Leader, das dem Volk gewidmet wurde, in chronologischer Abfolge.

15. Januar. Der erste Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans, Heydar Aliyev, besuchte die südliche Region. Im Rahmen des Besuchs wurden die Fragen im Zusammenhang mit der Erweiterung des Anbaus und der Lieferungen schnell wachsender Gemüse in der Lenkoran/Länkäran Zone erörtert.

8. Februar. Er hielt eine Rede bei einer Vollversammlung der Produktions-Pioniere.

21. Februar. Er hielt eine Rede bei einer feierlichen Sitzung des Nachitschewan Gebietskomitees der Partei und des Obersten Sowjets der Nachitschewan Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik.

29. März. Der herausragende Politiker sprach vor der Vollversammlung der Baumwollbauern.

11. April. Er hielt eine Rede bei der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans.

15. April. Heydar Aliyev traf sich mit den Teilnehmern des VII. Allunionsfilmfestivals in Baku.

13. Mai. Er empfing die erste Kosmonautin der Welt, die Heldin der Sowjetunion Walentina Tereschkowa

14. Mai. Der große Leader hielt eine Rede bei einer feierlichen Veranstaltung zum 50. Jahrestag der Zeitschrift ”Aserbaidschanische Frau“.

31. Mai. Er nahm an einer feierlichen Veranstaltung zum 100. Jahrestag des Aserbaidschanischen Staatlichen Akademischen Schauspielhauses teil und hielt eine Rede bei der Veranstaltung.

17. Juni. Heydar Aliyev sprach vor den Teilnehmern einer Kundgebung, die im Zusammenhang mit dem 25. Jahrestag der Bohrinsel “Neft Daschlari“ stattfand.

18. Juni. Er hielt eine Rede bei einer feierlichen Versammlung zum 25. Jahrestag der Inbetriebnahme der Ölfelder auf der Bohrinsel “Neft Daschlari“.

5. Juli. Der hervorragende Politiker und Staatsmann nahm an den Besprechungen im Rayon Scheki/Schäki teil und hielt eine Rede bei der Konferenz.

6. Juli. Er besuchte den Bezirk Schamachi.

12. Juli. Heydar Aliyev hielt eine ausführliche Rede bei einer Plenarsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans.

28. August. Er traf sich mit aserbaidschanischen Studenten, die an den führenden Universitäten der Sowjetunion studieren wollten.

7. September. Er nimmt an einem zonalen Treffen der Leiter der Baumwollanbaugebiete teil und hielt eine Rede beim Treffen.

4. Oktober. Heydar Aliyev hielt eine Rede bei einer feierlichen Versammlung anlässlich des 50. Jahrestages der Gründung der Nachitschewan Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik.

15. Oktober. Er sprach vor einer Versammlung der aserbaidschanischen Werktätigen.

5. November. Der große Leader nahm an einer Verleihung der Staatspreise der Aserbaidschanischen SSR teil und hielt eine Rede bei der Zeremonie.

8. Dezember. Heydar Aliyev hielt eine Rede bei einer Plenarsitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans.

30. Dezember. Er nahm an einer feierlichen Veranstaltung zum 35-jährigen Jubiläum der Kaspischen Offiziershochschule der Seestreitkräfte teil.

Heydar Aliyev legte in seiner Tätigkeit ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Ölindustrie und schätzte die Arbeit von Ölarbeitern hoch ein. Heydar Aliyev besuchte in den Tagen, in denen das 25-jährige Jubiläum der Bohrinsel ”Neft Daschlari” gefeiert wurde, die ”Insel der Wunder“ und traf sich dort mit den Ölarbeitern, unterhielt sich mit ihnen, lernte ihre Erfolge kennen, interessierte sich für ihre Sorgen und Probleme. Später hielt er eine Rede bei der Jubiläumsveranstaltung. Die führenden Ölarbeiter wurden mit Orden und Medaillen ausgezeichnet.

In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts begann sich Aserbaidschan in allen Bereichen zu entwickeln. Das Wohlbefinden der Bevölkerung verbesserte sich deutlich, großangelegte Bauarbeiten wurden durchgeführt. Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Aserbaidschans, Heydar Aliyev, richtete eine besondere Aufmerksamkeit auch auf die Entwicklung der Regionen. Er besuchte oft die südliche Region des Landes, die Moskau und andere Städte Russlands mit Gemüse versorgte. Bei einem seiner Besuche in jener Region wurden die Fragen im Zusammenhang mit der Erweiterung des Anbaus und der Lieferungen schnell wachsender Gemüse in der Lenkoran/Länkäran Zone erörtert.

Der große Leader besuchte oft auch die Region Schamachi. Er war insgesamt 14 Mal zu Besuch in jener Region, schenkte der Entwicklung dieser Region eine besondere Aufmerksamkeit. Mit dieser großen Sorge entwickelten sich die Stadt Schamachi sowie die Dörfer und Siedlungen jener Region im schnellen Tempo. Bald wurde Schamachi zu einem der größten Weinanbaugebiete Aserbaidschans.