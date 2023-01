Winteransichten im Schahdag Nationalpark

Baku, 10. Januar, AZERTAC

Es hat auch im Schahdag-Nationalpark geschneit. Die bezaubernde Natur in jenem Naturschutzgebiet wurde vom Schnee ganz in Weiß gehüllt

Kaukasische Wisente, Rothirsche, die im Rahmen eines Auswilderungsprojektes im Ismayilli-Abschnitt des Schahdag-Nationalparks in die freie Wildbahn entlassen worden waren, verleihen den Winteransichten in jenem Nationalpark eine ganz besondere Schönheit.

Im vergangenen Jahr lag der Schahdag-Nationalpark an dritter Stelle unter den meistbesuchten Naturschutzgebiete Aserbaidschans.

Im Rahmen eines gemeinsamen Programms für Wiederansiedlung nachgezüchteter kaukasischer Wisente in Aserbaidschan, das der öffentliche Verein IDEA (Internationaler Dialog für Umweltschutz) gemeinsam mit dem Ministerium für Ökologie und natürliche Ressourcen und die Vertretung des World Wildlife Fund (WWF) in Aserbaidschan umsetzen, wurden bisher 19 Wisente nach Aserbaidschan worden.

In den Felsen geritzte Zeichen in Gobustan (Aserbaidschan), an einem historischen Ort der Weltgeschichte weisen darauf hin, dass Aserbaidschan seit uralten Zeiten ursprüngliche Heimat der Wisente, idealer Lebensraum für diese Tierarten war.

Die rund 50 Wisente sollen Schritt für Schritt ausgewildert werden, dabei werden sie per GPS überwacht. Ziel ist es, innerhalb einiger Jahrzehnte wieder eine stabile Population von rund 1000 Tieren aufzubauen.

Darüber hinaus wurden im November 2022 die ersten Rothirsche (auch Rotwild und seltener auch Edelhirsch) im Rahmen eines Auswilderungsprojektes in den Schahdag-Nationalpark in die freie Wildbahn entlassen.