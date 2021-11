Wintermärchen im Herbst in Schamachi

Baku, 16. November, AZERTAC

Es hat im dritten Herbstmonat in der Region Schamachi erster Schnee begleitet von starkem Wind gefallen. Der Schnee hüllte die Natur in der Region in Weiß.

Laut der Auskunft der Exekutive des Rayons Schamachi AZERTAC fiel 4-5 Zentimeter Schnee in der Stadt Schamachi.

In den nördlichen Gebirgen sowie in einer Reihe von anderen Orten der Region fiel bis zu 10 Zentimeter Schnee.